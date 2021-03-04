В Перми в строящемся 19-этажном доме произошел взрыв

ЧП произошло на улице Красных Командиров. Фото: Василий Вахрин

Сегодня ночью, 4 марта, примерно в 1.50 произошел взрыв в строящемся доме по улице Красных Командиров, 7.

На место выехали пожарные и спасатели. ЧП произошло в строящемся 19-ти этажном здании, на 2 этаже, в служебном помещении 12 квадратных метров.

По информации источника, произошла утечка газа «Пропан» из 50-ти литрового баллона, затем хлопок, без последующего горения.

Из-за взрыва в помещении повредились межкомнатные перегородки, выбило окна и межкомнатные двери. В этот момент там находился рабочий, 34-летний мужчина серьезно пострадал. Он получил ожоги 3 степени на 30% тела. Его госпитализировали.

По информации Министерства здравоохранения Прикамья на 8 утра, мужчина находился в тяжелом состоянии.

- По данному факту сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщали в МВД по городу Перми.