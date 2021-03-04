Видео допроса 16-летнего подростка из Перми, убившего родителей, опубликовал СК

16-летний подросток признается, что родителей и сестру убил из-за психологической травмы. Фото: скрин с видео СК РФ.

Следователи опубликовали видео допроса 16-летнего школьника, который подозревается в убийстве своей семьи: 42-летней матери, 40-летнего отца и 12-летней сестры.

- В районе 5 часов я совершил нападение на собственную мать, - рассказал он. - После в районе полшестого-шести - я совершил второе убийство. Также по причине психологической травмы, дальше в районе с шести до семи было совершено убийство моей 12-летней сестры.

- Вам ясны ваши права?

- Да.

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