«Уралкалий» объявил о партнерстве с командой «Формулы-1» Haas

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В рамках спонсорского проекта калийный гигант представил свой обновленный логотип

«Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калия, объявляет о подписании спонсорского контракта с компанией HAAS FORMULA LLC, под управлением которой находится команда «Формулы-1» Haas Formula 1 Racing Team.

По условиям соглашения «Уралкалий» станет титульным спонсором команды, которая будет переименована в Uralkali Haas F1 Team.

Сезон «Формулы-1» 2021 года будет включать в себя 23 этапа, которые будут проводиться в 22 странах по всему миру. «Уралкалий» поставляет калийные удобрения в 16 из этих стран, планируя при помощи спонсорской кампании повышать свою узнаваемость и объем продаж на основных экспортных рынках.

В рамках спонсорского проекта «Уралкалий» представляет свой обновленный логотип, который будет способствовать повышению уровня узнаваемости компании, являющейся крупнейшим производителем калийных удобрений в России. Обновленный логотип гармонично вписывается в визуальную концепцию идентификации бренда «Уралкалия»,