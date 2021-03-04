В Пермском крае за сутки выявили 174 случая коронавирусной инфекции

Также сообщается, что за сутки скончались 11 пациентов с ковидом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае за прошлые сутки коронавирусную инфекцию выявили у 174 человек. Роспотребнадзор сообщает, что 13 из них положили в больницу, остальные лечатся дома. Всего в регионе 47566 случаев с начала пандемии. Среди заболевших 14 детей.

Также сообщается, что за сутки скончались 11 пациентов с ковидом.

Кстати

По последним данным в Пермском крае коронавирус выявили в 21 территории, был зафиксирован 177 случай. По статистике Роспотребнадзора больше всего жителей с ковидом в Перми – 90, затем Березники, там вирус нашли у 15 человек, на третьем месте – Краснокамск, там 15 зараженных.