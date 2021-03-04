Пермские теплоэнергетики провели соревнования профмастерства

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В ООО «Пермская сетевая компания» прошли соревнования профессионального мастерства. Свои навыки и умения продемонстрировали энергетики группы эксплуатации №1, которые обслуживают Ленинский, Свердловский и Мотовилихинский районы Перми.

Задания были максимально приближены к производственному процессу. Мастера участвовали в оформлении наряд-допуска, демонстрировали процесс допуска персонала к работам, готовили совместно со слесарями рабочее место на осмотр тепловой камеры. Сварщики производили сварку двух заготовок, слесарям необходимо было выполнить вырубку прокладки из паронита с помощью инструментов.

Судьи из числа руководителей и опытных работников группы эксплуатации оценили уровень владения участниками нормативно-технической документацией. Важным этапом стала проверка базовых знаний о центральных тепловых пунктах на уровень содержания здания, помещений, организацию бытовых условий, зонирование, заполнение документации.

По итогам соревнований лучшим мастером стала Юлия Хасаншина, под руководством которой комплексная бригада показала самые высокие результаты. Лучшим слесарем признан Михаил Печерский, звание лучшего электросварщика получил Валерий Шишигин.

«Проведение такого рода соревнований обязательно, так как позволяет участникам получить большой практический результат, продемонстрировать свои навыки в нестандартных условиях, поделиться опытом с коллегами и значительно повысить профессиональный уровень. Мы постоянно стремимся улучшать качество своей работы, а это возможно только при постоянном росте уровня профессионализма работников», - отметил Сергей Гужев, технический директор – главный инженер Пермской сетевой компании.

Пермский филиал «Т Плюс»

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в четырех городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Чайковском и Березниках. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Также в контур управления Пермского филиала входят теплоснабжающие компании – АО «Березниковская сетевая компания», ООО «ИнвестСпецПром» (г. Чайковский) и ООО «Пермская сетевая компания» - основной поставщик тепловой энергии в г. Перми. Установленная электрическая мощность филиала – 1 423,1 МВт, тепловая мощность – 5 854,7 Гкал/ч.

«Т Плюс»

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц.

Под управлением Группы «Т Плюс» находится 54 электростанции, более 400 котельных и свыше 18 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 52 тыс. Гкал/ч.