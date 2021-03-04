Учительница не верит, что ее хрупкий ученик мог совершить тройное убийство

Подросток занимался музыкой в детской школе искусств Фото: СОЦСЕТИ

16-летний подросток, которого подозревают в жестоком убийстве родителей и младшей сестры, не может быть виновным. Так считает его классная руководительница в Детской школе искусств Октябрьского района, где парень занимался музыкой. Ее слова приводит Информационный портал Октябрьского района ProCHAD.

- Я считаю, что он не мог совершить такое жестокое преступление, - уверена Любовь Ермухаметова. - Ему бы даже физической силы не хватило: он был очень болезненным мальчиком, худощавым, пальцы рук длинные и худые, как у настоящего музыканта. Наверняка, в этом деле замешан кто-то другой, но точно не он. Или какие-нибудь источники, пробуждающие ненависть и агрессию, или соучастники, заставившие его это сделать.

У преподавательницы остались хорошие впечатления о подростке.

- Мама отправила мальчика к нам из-за его проблем со слухом, чтобы как-то пресечь дальнейшие осложнения. Из-за этой особенности он был слегка немногословен, но это ничуть не мешает его хорошей характеристике. Он всегда был очень трудолюбивым и ответственным ребенком, я ни разу не помню, чтобы он хоть раз пришел с невыполненным домашним заданием. От него никогда не услышишь в свой адрес грубого слова, всегда общался со взрослыми уважительно, да и с друзьями вел себя спокойно и рассудительно. Мальчик часто участвовал в различных мероприятиях и конкурсах. Как мне кажется, с мамой у него были хорошие доверительные отношения. Отец часто уезжал в командировки, поэтому сын был ее правой рукой и помогал во всем.

Напомним, 16-летний подросток из поселка Октябрьский, которого вчера доставили в Пермь из Екатеринбурга, написал чистосердечное признание в тройном убийстве.