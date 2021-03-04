В Перми огромная пробка на Чкаловской дамбе

Фото: Подслушано Пермь.

В Перми на улице Чкалова сегодня утром образовалась огромная пробка от улицы Куйбышева до улицы Карпинского. По информации Яндекс, сейчас движение более-менее восстановлено. Причиной стало несколько мелких ДТП на дорогах.

Кстати

В Перми 3 марта в 14.25 на улице Розалии Землячки произошло ДТП. Неизвестный автомобиль при повороте налево на улицу Уральскую сбил 37-летнюю женщину. Она переходила дорогу по пешеходному перехожу. После ДТП водитель уехал с места аварии. Полицейские разыскивают свидетелей ДТП.