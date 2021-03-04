В Перми отремонтируют участок дороги от улицы Грибоедова до Восточного обхода

В Перми этой весной начнутся ремонтные работы выезда из города на участке от улицы Грибоедова до Восточного обхода. Фото: Анна Маркова

В Перми этой весной начнутся ремонтные работы выезда из города на участке от улицы Грибоедова до Восточного обхода. Будет выполнен ремонт покрытия проезжей части, ремонт тротуаров, заменены бордюры и ограждения, восстановлены колодцы и газоны. Всего будет выполнен ремонт около 7 км дороги.

- Эта автомобильная дорога входит в число важных инфраструктурных объектов Перми, сообщает ГИБДД по городу Перми. - Здесь большой автомобильный траффик и дорога востребована, в том числе жителями микрорайонов, которые расположены в этой части города.