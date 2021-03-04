С 5 марта из Перми в Киргизию будут летать прямые рейсы

Из пермского аэропорта 5 марта запланирован первый прямой рейс в Киргизию, в город Бишкек. Фото: Василий Вахрин

Из пермского аэропорта 5 марта запланирован первый прямой рейс в Киргизию, в город Бишкек.

Перевозчиком выступает авиакомпания Nordwind Airlines ООО «Северный ветер», - об этом сообщает издание Business Class. Самолеты в Бишкек будут летать один раз в неделю по пятницам в 9.30. Время в пути составит три часа.

Цены билетов на чартерные рейсы по маршруту Пермь Бишкек начинается от 2887 рублей.

Ранее мы писали, что из Перми отменен прямой рейс в Дубай. Сейчас чартеры в Объединенные Арабские Эмираты запланированы только в город Шарджу, об этом сообщает издание Business Class. Перевозчиком будет авиакомпания «Россия». Первый вылет назначен на 5 марта.