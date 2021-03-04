В Перми водитель сбил женщину на пешеходном переходе и уехал

ДТП произошло 3 марта на улице Розалии Землячки. Фото: Василий Вахрин

В Перми 3 марта в 14.25 на улице Розалии Землячки произошло ДТП. Неизвестный автомобиль при повороте налево на улицу Уральскую сбил 37-летнюю женщину. Она переходила дорогу по пешеходному перехожу. После ДТП водитель уехал с места аварии. Полицейские разыскивают свидетелей ДТП.

- По факту оставления места ДТП проводится административное расследование, - сообщает ГИБДД по городу Перми. - Сотрудники автоинспекции просят откликнутся всех, кому известны марка и госномер автомобиля, водитель или другие обстоятельства ДТП, а также имеется запись с видеорегистратора.

Информацию можно сообщить по телефонам: 246-79-00, 261-99-99, 102.