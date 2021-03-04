Коронавирус выявили в 21 территории Пермского края за сутки

Всего в Пермском крае выявлено 47392 заболевших. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае коронавирус выявили за минувшие сутки в 21 территории, был зафиксирован 177 случай. По статистике Роспотребнадзора больше всего жителей с ковидом в Перми – 90, затем Березники, там вирус нашли у 15 человек, на третьем месте – Краснокамск, там 15 зараженных. Всего в Пермском крае выявлено 47392 заболевших.

В остальных территориях ситуация такая: в Пермском муниципальном районе – 9 случаев, в Кунгуре – 7, по 6 в Соликамском и Чердынском городских округах. 5 случаев в Чусовском городском округе. В Чайковском и в Кунгурском районе у 4 человек, 3 в Александровском муниципальном округе.

По 2 в Губахе, Бардымском и Сивинском муниципальных округах, Лысьвенском, Октябрьском и Чернушинском городских округах.

По одному случаю в Добрянском и Осинском городских округах, Кишертском и Уинский муниципальных округах.