39 детских садов и школ будут построены в Прикамье в ближайшие три года

. Фото: Василий Вахрин

В 2021-2023 годах в Прикамье планируется возвести 25 школ и 14 детских садов. Об этом на заседании Правительства Пермского края заявил губернатор Дмитрий Махонин. Новые образовательные учреждения рассчитаны почти на 16 тысяч детей. Современные школы появятся в 18 муниципальных образованиях, а садики – в 9 территориях Пермского края.

- Наша ключевая задача - устранение территориального неравенства, - отметил глава региона. - Объекты в муниципалитетах не должны уступать по качеству и оснащению лучшим школам и детским садам краевой столицы. За два года на новое оборудование направим более 100 миллионов рублей. Таким образом делаем все, чтобы наши дети получали самое современное образование.

В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 9 школ и 9 детских садов– это почти половина от плана на трехлетку. В их числе – два долгостроя, возведение которых началось еще 8 лет назад. Это детсады в Очере и Косе.

Недавно уже был построен детский сад на улице Байкальской в Кировском районе Перми. Сейчас он проходит процедуру лицензирования. Детей дошкольное учреждение сможет принять в конце марта. Весной планируется сдать школы в поселке Сылва, селе Кочево и Чайковском, а также детские сады в Перми, Пермском районе, селе Юрла и деревне Гаревая Чайковского городского округа.

В этом году будет построена школа в Березниках, завершить ее строительство планируется в сентябре.