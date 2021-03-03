«Хорошие они, не конфликтные». Что рассказывают соседи об убитой в Прикамье семье

В Октябрьском районе произошло тройное убийство.

- Мы все в шоке, никто не мог подумать, что с ними такое случится, - говорит друг подозреваемого Алексея Горбунова.

Новость о зверском убийстве мгновенно разлетелась по поселку Октябрьский в Пермском крае. Утром 2 марта в собственном доме нашли тела 42-летней Гули Горбуновой и двух ее детей. А 40-летний глава семейства Алексей Горбунов исчез и до сих пор неизвестно, что с ним.

Октябрьский - поселок небольшой, все друг друга знают. У Гули большая семья – отец, мать и четыре брата. О семье Алексея местные тоже отзываются положительно – отец всю жизнь прослужил в транспортной полиции, сейчас на пенсии. Мама работала в детском саду. Алексей - средний сын, у него есть еще два брата. «Нормальные работящие мужики», - отзываются о них односельчане.

Знакомые и друзья Алексея называют его спокойным, неконфликтным человеком.

- Я и Гулю, и Алексея с детства знаю, в одной школе учились, - говорит друг. - В школьные годы, бывало, что повздорим, подеремся, - как без этого! - сейчас же конфликтов у Алексея не было. Поженились с Гулей они давно, шесть лет назад новый дом построили. Дети у них хорошие, дочке 12 лет, сын старшеклассник.

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