На Чайковской ТЭЦ-18 начат ремонт котла

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Пермский филиал «Т Плюс» приступил к капитальному ремонту котла № 4 Чайковской ТЭЦ-18. Работы проводят специалисты АО «ЭнергоремонТ Плюс». В рамках капремонта будут выполнены типовые и сверхтиповые работы, включающие устранение присосов в газовоздушном тракте, контроль металла и сварных соединений, а также экспертизу промышленной безопасности паросборной камеры, конвективного пароперегревателя, пароохладителя, циклонов, металлоконструкций котла. Капремонт планируется выполнить до 14 апреля.

Цель таких мероприятий – повышение надежности работы агрегата и продление сроков дальнейшей безаварийной работы. Это обеспечит стабильное теплоснабжение жителей города Чайковский.

Капитальный ремонт котла проводится с периодичностью 5 лет, но не реже, чем раз в 8 лет. Это регламентировано Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики.

Чайковская ТЭЦ-18 является основным источником тепла для потребителей города Чайковский. Станция введена в эксплуатацию в 1978 году, установленная электрическая мощность составляет 200 МВт, установленная тепловая мощность – 466 Гкал/ч.