В Пермском крае отстрелили стаю волков, которые загрызли сторожевую собаку

Фото: кадр видео Максима Зайко.

В Красновишерском районе охотники ликвидировали стаю волков, которая в конце февраля напала на сторожевую собаку. 6 особей пришли на полигон утилизации отходов лесопиления на въезде в Красновишерск и загрызли овчарку.

Как рассказал государственный охотничий инспектор по Красновишерскому району Владимир Докучаев, сотрудники местного охотхозяйства «Сурдия» обложили стаю недалеко от деревни Яборова, где хорошо были видны их следы, охотились они за ними 4 дня.

- Мы обрезали круг и стали натягивать флажки, когда волки вышли из оклада. Охотники догнали их на снегоходах и ликвидировали», - пояснил Владимир Докучаев.

Минприроды Пермского края сообщает, что всего с начала 2021 года на территории края добыто 112 волков.