В Пермском крае за сутки выявили 177 случаев коронавирусной инфекции

По последней информации, с начала пандемии ковид в регионе был выявлен у 47 392 человек. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 177 человек. По данным Роспотребнадзора - 49 человек проходят лечение в больницах, 128 - амбулаторно на дому. За сутки до этого заболевших было – 184. Число выявленных случаев опасной инфекцией в регионе снижается.

По последней информации, с начала пандемии ковид в регионе был выявлен у 47 392 человек. Среди заболевших больше женщин, чем мужчин, также инфекцию обнаружили еще у 3-х детей.