Пермский депутат обратилась в прокуратуру из-за отмены бесплатной пересадки в транспорте за наличные

Пассажиры жалуются, что если у них не будет с собой карты, то они лишатся возможности воспользоваться бесплатной пересадкой. Фото: Василий Вахрин

С 1 марта Администрацией города Перми изменен порядок организации пересадок на общественном транспорте.

Теперь «бесплатная пересадка» доступна пассажирам исключительно при безналичной оплате проезда: бесконтактной банковской картой, транспортной картой.

- Чиновники свое решение мотивируют заботой о бюджете города, - опубликовала на своей странице в Facebook руководитель регионального отделения «Справедливой России» в Пермском крае Вероника Куликова. - Якобы пассажиры передают билеты друг другу на остановках. Не думаю, что эти ситуации носят массовый характер и существенно сказываются на доходах бюджета. Гораздо больший ущерб бюджету нанесен самими управленцами транспортной отраслью.

Если говорить об экономике, то в этом решении чиновников, по мнению Куликовой, мало логики. Сумма проезда за наличный расчет выше - 26 рублей, и, с точки зрения доходов, этот способ оплаты для бюджета даже выгоднее.

- Думаю, тут дело в другом, - продолжает депутат. - Чиновники как раз знают, что не все и не всегда могут использовать безналичный расчет! Многие люди, в том числе пожилого возраста, в силу разных причин не пользуются безналичной оплатой. Да и ситуации в жизни бывают разные: нет с собой банковской или транспортной карты, не работает мобильное приложение на смартфоне, отсутствует связь или разрядился телефон. И по любой из этих причин человек лишается возможности воспользоваться бесплатной пересадкой, и вынужден платить вдвое дороже! Кроме того, владельцы обычных банковских карт без чипа оказались в такой же ситуации.

Таким образом, управленческие ошибки, которые обошлись городу в 2 млрд. рублей, чиновники пытаются исправить за счет пассажиров.

- Всего за несколько дней в приемную партии и ко мне лично обратились десятки людей, возмущенных такой дискриминацией, - поясняет Вероника Куликова. - Обратилась в прокуратуру города, краевое УФАС и к Уполномоченному по правам человека по Пермскому краю. Буду добиваться восстановления законных прав пермяков.