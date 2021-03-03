Стало известно, кто будет строить новое здание Пермской художественной галереи

Фото: www.permkrai.ru

Власти Пермского края определили, кто построит новое здание Пермской государственной художественной галереи. На участие в закупочной процедуре поступило четыре заявки.

По результатам оценки заявок, победителем признали компанию «ЛимакМаращСтрой», которая предложили цену в 4,2 млрд рублей. Строительная компания не один десяток лет работает на рынке строительства, возводит крупные объекты, такие как аэропорт в Стамбуле.

В течение 20 дней Управление капитального строительства Пермского края должно заключить с подрядчиком-победителем контракт. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в 2023 году.

Новое пятиэтажное здание галереи будет построено по улице Советской, 1. Площадь его составит 21,6 тыс. кв. метров – в семь раз больше той, на которой сегодня размещаются экспозиции и хранилища галереи.