В Прикамье мужчина приревновал девушку к сожителю и поджег его квартиру

В Прикамье мужчина приревновал свою девушку к сожителю и поджег его квартиру. Фото: архив "КП"

В Кишертском районе 23 февраля пожар в квартире закончился задержанием, как оказалось, он был не случайным.

В поселке Кордон молодой мужчина приревновал свою сожительницу и поджег квартиру, в которой жил его соперник. Он пришел к его дому, взломал входную дверь, зажигалкой поджег вещи, а утром вернулся на место преступления, чтобы посмотреть, что происходит там происходит.

37-летний владелец квартиры рассказал полицейским, что у него есть подозреваемый. И тут же указал на мужчину, который стоял в толпе зевак и наблюдал за работой полицейских.

Сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего мужчину и доставили в отдел полиции. Мужчина во всем признался. С его слов, он был пьян, приревновал свою сожительницу и таким образом решил отомстить .

- Возбуждено уголовное дело по покушению на умышленное уничтожение или повреждение имущества, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.