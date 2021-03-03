На Пермский край надвигается арктическое вторжение

Высота снежного покрова в Перми достигнет отметки 60 см, впервые за нынешнюю зиму. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае весной пока точно не пахнет. Жителей региона в ближайшие дни ждут обильные снегопады, а затем очередное похолодание. Погода в будет по-прежнему зимней.

По информации ГИС Центра Пермского государственного национального исследовательского университета, днем 3 марта температура повысится до -1…-3° на большей части края. Однако затем начнется арктическое вторжение, которое к 6 марта дойдет и до Урала. Это вторжение, по всей видимости, станет началом продолжительной и интенсивной волны холодов.

С 6 марта днем будет до -5…-10°. Также первая пятидневка марта ожидается снежной (выпадет до 10 мм в Перми, до 15 мм на севере края). Высота снежного покрова в Перми достигнет отметки 60 см, впервые за нынешнюю зиму.

Синоптики предупреждают, что в отдельных районах возможно налипание мокрого снега и гололед.