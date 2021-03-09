В подъезде в Пермском крае нашли труп мужчины

Погибший мужчина. Фото из социальных сетей

В субботу, 27 февраля, в микрорайоне Усолье в Березниках жители дома по улице Строителей обнаружили в своем подъезде труп мужчины. Погибшим оказался 42-летний житель Березников.

Многие местные жители предположили, что мужчина мог выпасть с 17-этажа. Однако источник в правоохранительных сообщил "КП", что труп нашли в подъезде дома. А один из очевидцев произошедшего рассказал, что смерть может носить криминальный характер.

- Его сбросили с 17-этажа, а потом затащили в подъезд и оставили на первом этаже, вся лестничная площадка была в крови, - рассказал очевидец.

Что же на самом деле произошло в тот роковой день, сейчас предстоит разобраться следователям.

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