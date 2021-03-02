В Перми 3 марта завоют сирены

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3 марта с 9.40 до 15.00 будет проходить комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения Пермского края.

Как рассказали в министерстве территориальной безопасности, в среду в Перми запустят все местные системы оповещения, будут звучать сирены и голосовые предупреждения, в том числе на теле- и радиоканалах.

- Соблюдайте спокойствие, включение сирен носит учебный характер, и проводится ежегодно при подготовке к паводку с целью проверки готовности сил и средств, - отметили в Минтербезе.