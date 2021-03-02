«Пострадали оба водителя». Серьезное ДТП произошло на трассе Пермь - Березники

Фото: группа ВК "ЧП БЕРЕЗНИКИ!" Автор Елена Солдатикова.

Во вторник, 2 марта, около 16 часов на трассе Пермь - Березники произошла серьезная авария: столкнулись «Лада Гранта» и кроссовер «Шкода».

Как сообщили в Госавтоинспекции, причиной ДТП стал занос легковушки.

- По предварительной информации, водитель отечественного автомобиля после выполнения обгона начал возвращаться на свою полосу, но допустил занос автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с кроссовером «Шкода».

В результате аварии оба водителя получили травмы. Также пострадал один из пассажиров.

- На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - отметили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

Из-за аварии на трассе образовалась огромная пробка.