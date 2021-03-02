Все встало - в Перми пробки в 9 баллов

. Фото: Иван МАКЕЕВ

К вечеру вторника, 2 марта, проехать по дорогам Перми стало очень сложно. В 18 часов сервис "Яндекс-пробки" показывает уровень загруженности улиц в 9 баллов. Весь центр на карте окрашен в красный цвет.

Сильный снег засыпал дороги, покрытие скользкое - из-за этого в Перми произошло несколько ДТП, еще более ухудшивших дорожную ситуацию.

В частности, ДТП случились на улице Героев Хасана, перед выездом на Комсомольскую площадь, на улице Куйбышева, возле Чкалова, на улице Столбовой.