На предприятии в Пермском крае рабочий упал на фрезу горного комбайна

Медикам пришлось ампутировать ноги рабочему предприятия. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае на предприятии ООО «ЕвроХим-УКК» произошел несчастный случай, серьезно пострадал рабочий. ЧП произошло 23 февраля. Машинист горных выемочных машин упал на фрезу горного комбайна. Ноги мужчины засосало в машину, спасти их не удалось. Медикам пришлось сделать ампутацию.

Государственная инспекция труда в Пермском крае вошла в комиссию по расследованию тяжелого несчастного случая, случившегося на предприятии.

«В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства несчастного случая», - сообщает ведомство.