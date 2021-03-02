Театр теней и здания из макарон покажут на «Арт-Перми».

Выставка «Арт-Пермь» будет работать на «Пермской ярмарке». Фото: expoperm.ru

Главной темой «Арт-Перми-2021» (0+) станет «Время светить». Свое осмысление этого лозунга представят 130 художников, скульпторов, фотографов, ювелиров из Перми, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Екатеринбурга и других городов России.

В числе участников «Арт-Перми» - единственный в России и Европе Музей теней. Авторы работ не используют кисти и краски, а берут обычные предметы из жизни, направляют на них свет под нужным углом и получают необыкновенные рисунки на стене.

На выставке будут представлены пермские архитектурные сооружения, выполненные из макарон. «Паста-скульптор» Сергей Пахомов создал миниатюры зданий, находящихся под угрозой уничтожения, а художник Петр Стабровский эффектно их подсветил. Получилось полноценное художественное высказывание на острую для города тему.

Новый проект, обыгрывающий тему света, представит Музей KAMWA. И, конечно, в рамках «Арт-Перми» будут камерные выставки художников и скульпторов.

Состоятся лекции и семинары о том, как заказать и вписать картины в интерьер, выстроить диалог дизайнера и художника и в целом о креативе, интерьере и пространстве. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по росписи по дереву, обработке поделочных камней, икебане и японской живописи Суми-Э.

Выставка «Арт-Пермь» будет работать на «Пермской ярмарке» (Шоссе Космонавтов, 59) с 5 по13 марта с 11.00 до 20.00, 14 марта с 11.00 до 17.00.

Вход по билетам: взрослый – 300 рублей, детский – 150 рублей, льготный – 150 рублей, дети до семи лет бесплатно.