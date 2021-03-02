Теплоисточники «Т Плюс» в Прикамье надежно отработали в морозы в режиме повышенной готовности

Фото: «Т Плюс»

Объекты генерации Группы «Т Плюс» в Пермском крае в течение всего периода пониженных температур отработали в режиме повышенной готовности. Низкие температуры в регионе на уровне -27..-30 градусов сохранялись в течение двух недель. По оценкам метерологов, февраль 2021 года стал одним из самых экстремальных зимних месяцев за последние десятилетия. В это время потребление энергоресурсов возросло в несколько раз, и энергетики выполнили главную задачу — обеспечить надежное тепло- и электроснабжение жителей городов, где работает энергокомпания.

В настоящее время теплоснабжение граждан и промышленных потребителей осуществляется пермскими ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13, ТЭЦ-14 в Перми, Закамской ТЭЦ-5 в Краснокамске, Березниковской ТЭЦ-2 в Березниках и Чайковской ТЭЦ-18 в Чайковском. На теплоисточниках сформирован запас топлива и контролируется работоспособность оборудования. Круглосуточное дежурство несет оперативный персонал энергокомпании.

«Энергомпания прошла период повышенных нагрузок, имея необходимый резерв мощности для работы в условиях морозов. Заранее был проведен комплекс мероприятий, благодаря которым обеспечена подготовка к максимуму нагрузок. Для реагирования на возникновение нештатных ситуаций было организовано взаимодействие с районными администрациями, краевыми подразделениями МЧС и всеми городскими коммунальными службами», - отметил главный инженер Пермского филиала «Т Плюс» Юрий Багаев.

В сильные морозы отпуск тепла в сеть увеличивается соответственно диспетчерскому графику, так как для создания комфортной температуры в дома горожан требуется больший объем тепловой энергии. Большую роль в регулировании теплопотребления играет качество обслуживания внутридомовых сетей и тепловых установок зданий, за что отвечают организации, обслуживающие дома.

По вопросам подачи отопления и горячей воды в многоквартирные дома клиенты компании, в первую очередь, должны обращаться в свои УК и ТСЖ по телефонам, указанным в квитанциях, а также в Центральную диспетчерскую службу теплоснабжающей компании по тел. 8 (342) 243-72-99.