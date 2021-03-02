В Перми мужчина выпал из окна многоэтажки

Мужчину увезли в больницу на "скорой".
Фото: архив "КП"
В Перми 1 февраля на улице Социалистической в Орджоникидзевском районе пострадал 36-летний мужчина. Он выпал из окна третьего этажа. Очевидцы вызвали скорую помощь, мужчина получил травмы. Медики госпитализировали его.
По информации Минздрава Пермского края, его жизни ничего не угрожает, он находится в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, несколько дней назад житель микрорайона Крохалева посмотрел в окно и с ужасом увидел, что в высотном доме напротив на самом верху на кромке лоджии на 14 этаже стоит маленькая девочка.
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