Энергетики «Т Плюс» помогли восстановить теплоснабжение храма Стефана Великопермского в Перми

Фото: «Т Плюс»

В Пермский филиал «Т Плюс» поступила благодарность Главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергея Половникова за оперативную помощь в организации стабильного теплоснабжения объекта культурного наследия – храма-часовни святого Стефана Великопермского в Ленинском районе Перми.

Чтобы обеспечить надежное отопление в религиозном сооружении, специалисты провели ремонтно-восстановительные мероприятия на участке распределительной теплосети и на внутренних сетях объекта, а также соседнего с ним здания. Меры были приняты оперативно, несмотря на наружную температуру около минус 25 градусов Цельсия.

«Сигнал от федерального ведомства был принят оперативными бригадами и отработан в кратчайшие сроки. Социальные и культурные объекты являются приоритетом для работы теплоснабжающей компании наравне с жилым фондом. Для энергетиков было важно оказать помощь городскому объекту, который имеет большое общественное значение для населения», - отметил технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.