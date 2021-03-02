В Перми окончены поиски женщины, которая пропала полгода назад

В Перми окончены поиски пропавшей 70-летней Назмуханы Алдаровой.

В Перми окончены поиски пропавшей 70-летней Назмуханы Алдаровой. Поисковый отряд им. Ирина Бухановой сообщал, что женщина найдена погибшей, других подробностей не сообщается. Известно, что еще 18 августа она ушла из дома на улице Тургенева, 33 а, в Мотовилихинском районе и пропала.

Кстати

В Перми продолжаются поиски 29-летнего Арсения Воронцова. В ночь с 22 на 23 февраля он ушел из поселка Ширяиха, улица Камская поляна, 7г, микрорайон Гайва, домой он так и не вернулся. С этого момента о нем больше нет известий.

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