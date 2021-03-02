Пермские фигуристы выиграли бронзу в Финале Кубка России

По итогам двух дней турнира пара набрала 206,96 балла.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пермская пара фигуристов Ясмина Кадырова и Иван Бальченко завоевала бронзу в Финале Кубка России по фигурному катанию в Москве.
По итогам двух дней турнира пара набрала 206,96 балла.
Ясмина и Иван тренируются в СШОР «Старт» под руководством Валентины Тюковои , Павла Слюсаренко и Николая Морозова. Ребята совсем недавно начали выступать в категории взрослых, эксперты называют их «прогрессирующих с каждым выходом спортсменов».
Победителями соревнований стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкин.