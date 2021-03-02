В Пермском крае за сутки выявили 184 случая коронавирусной инфекции

Всего в регионе опасная инфекция была подтверждена у 47 215 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 184 человек. Цифры по-прежнему ежедневно продолжают снижаться. Роспотребнадзор сообщает, что 69 человек проходят лечение в больницах, 115 – амбулаторно.

Всего в регионе опасная инфекция была подтверждена у 47 215 человек. Как и прежде больше всего подвержены заболеванию люди в возрасте 50-64, за прошлые сутки их заболело 80 человек и 50 человек старше 65 лет. Среди заболевших есть и дети, их семеро.