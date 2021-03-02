В Перми экономист рассказал, как покупатели вынуждают продавцов повышать цены на продукты

Потребительские цены в России выросли за год на 7 % и превысили уровень инфляции, такие данные приводит аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Фото: Евгения ГУСЕВА

Потребительские цены в России выросли за год на 7 % и превысили уровень инфляции, такие данные приводит аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В январе 2021 года увеличение стоимости продуктов достигло максимума за пять лет. Экономист Пермского Политеха Александр Горшков объяснил, какой вклад в развитие инфляции делают потребители, и дал рекомендации о том, как избежать ее «раскручивания».

– Из-за недостатка экономических знаний люди могут принимать неверные решения, которые в итоге провоцируют инфляцию. Например, увидев информацию о повышении цен, человек делает вывод, что нужно купить продукты впрок. Изменение цен объясняется большим спросом, – рассказывает доцент кафедры экономики и финансов Пермского Политеха, кандидат экономических наук Александр Горшков.

По словам эксперта, потребители, продавцы и чиновники вносят вклад в формирующуюся инфляцию в регионе и стране.

Любой продавец стремится к тому, чтобы в его магазине не было пустых полок. Чтобы доставить и расфасовать товар со склада, нужны дополнительные средства и время. В момент, когда спрос превышает предложение, темпы покупки продуктов значительно обгоняют возможности подвоза новой партии. По словам ученого, в этих условиях единственный способ остановить скупку товара - повышение цены, что приносит выгоду только продавцу. Далее начинается процесс роста цен и их выравнивания на рынке.

Стоимость товаров увеличивается быстро, а снижается медленно, не возвращаясь к исходному уровню, рассказывает Александр Горшков.

– Чтобы не раскручивать «спираль инфляции», можно на время отказаться от определенного продукта и заменить его другим. Но есть и отработанный сценарий, который уже используют страны с развитой рыночной экономикой. Если вы планируете приобрести объем продукции больше фасованных объемов в рознице и не хотите спровоцировать ажиотаж, делайте покупки на оптовых рынках. Закупка на складе или базе не отразится на общей картине, – поясняет экономист.

По словам Горшкова, в западных странах сложилась объемная модель потребления: обеспеченное население закупает товары в больших объемах на неделю или месяц на оптовых рынках. Это возможно если покупатели долгое время ведут семейный бюджет и знают потребности всех членов. Также для этого нужен доход выше среднего, который позволяет совершать большие закупки и сохранить часть средств в резерве.

Россия также движется к этой модели потребления, но не так быстро, считает Александр Горшков. Примером являются распространение магазинов оптовой торговли, баз и складов, где можно купить все необходимое, а также коттеджные поселки, квартиры с большими кладовками и использование вместительных двухдверных холодильников.

По мнению ученого, экономическими знаниями, как иммунитетом, должна обладать большая часть трудоспособного населения и «делиться» им с другими. В этом случае население научится тратить деньги, «глядя в свой кошелек», сравнивать затраты и выгоды от своих действий, жить не одним днем, а формировать семейный стратегический запас. Разумное рыночное поведение покупателей позволит улучшить его благосостояние и не провоцировать со стороны потребителя инфляционные процессы.

Кстати, недавно мы писали о том, что Пермьстат подсчитал, на сколько подорожали продукты и товары за минувший год. Больше всего рост цен зафиксирован на огурцы и яйца