В Перми мужчина вынес из магазина куртку в санках с ребенком

Фото: кадр видео ГУ МВД по Пермскому краю.

В Перми камеры видеонаблюдения одного из крупных спортивных магазинов запечатлела кражу. На видео мужчина с санками, в которых лежит ребенок ходит по рядам, выбирая вещи. Затем он заходит в примерочную с несколькими вещами, а выходит с одной.

Как рассказали в полиции, изначально мужчина спрятал куртку под другой серой курткой, зашел в примерочную, но потом положил ее в коляску-санки, а серую куртку вынес обратно продавцу-консультанту.

- Ущерб, составил более 3 тысяч рублей, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Приметы мужчины: на вид 30-35 лет, был одет в куртку черного цвета, на голове - серая шапка. На чехле санок-коляски изображение мордочки медведя белого цвета.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о подозреваемом, просят откликнуться по телефонам: 218-88-36, 89127889871. Анонимность гарантируется.