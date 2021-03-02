В Перми уволил медсестру, которая несколько раз ударила ребенка

Фото: кадр видео permnews.ru

В Перми уволили медсестру детского отделения клинического фтизиопульмонологического медицинского центра. Напомним, поводом послужило видео. На нем мальчик сидит на полу, к нему наклоняется медсестра, берет за руку ребенка, несколько раз шлепает его по губам и спрашивает ребенка: «Еще раз?».

Инцидент прокомментировал главный врач КФМЦ вадим Плотников:

«Зафиксированное на видео поведение медицинского работника по отношению к ребенку считаю недопустимым и непрофессиональным. На данный момент сотрудница уволена. С персоналом медучреждения проведена беседа о недопустимости такого отношения к пациентам».

Следственный комитет проводит проверку по факту насилия над ребенком.

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