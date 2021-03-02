Из Перми отменили один из прямых международных рейсов

Из Перми отменен прямой рейс в Дубай. Фото: Анна Маркова

Из Перми отменен прямой рейс в Дубай. Сейчас чартеры в Объединенные Арабские Эмираты запланированы только в город Шарджу, об этом сообщает издание Business Class. Перевозчиком будет авиакомпания «Россия». Первый вылет назначен на 5 марта.

Заказчик полетной программы - туроператор «Библио-Глобус». В компании прокомментировали Business Class, что произошла смена аэропорта прибытия, постоянная полетная программа из Перми будет в Шарджу (ОАЭ).

Напомним, информация о возобновлении прямых рейсов из краевой столицы в ОАЭ появилась в начале февраля, а на прошлой неделе из аэропорта «Пермь» вылетел первый после ограничительных мер рейс в Анталию.