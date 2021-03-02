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В Пермском крае бухгалтер придумала способ, как получить зарплату сверх нормы

Прокуратура разобралась в ситуации
Анна Маркова
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Ущерб составил более 113 тысяч рублей.

Ущерб составил более 113 тысяч рублей.

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Еловском районе главный бухгалтер бюджетного учреждения «Брюховское ЖКХ» оказалась нечиста на руку. Прокуратура выявила хищение финансовых активов организации.

Она начисляла и выплачивала себе зарплату сверх положенных сумм, подделывая банковские выписки, маскируя их уплатой налогов. Ущерб составил более 113 тысяч рублей.

- Материалы проверки прокурором направлены в следственные органы, которые по результатам их рассмотрения приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье «растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения», - сообщает Прокуратура Пермского края.

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