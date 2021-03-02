В Пермском крае в детской больнице замерзали маленькие пациенты

В Березниках родители маленьких пациентов пожаловались на холод в палатах. Фото: Василий Вахрин

В Березниках родители маленьких пациентов пожаловались на холод в палатах в «Краевой больнице имени академика Вагнера Е.А.». Проверить информацию на место вышли сотрудники прокуратуры и Роспотребнадора.

Они выяснили, что в 8 корпусе больницы, который находится по улице Демененева, 12, в палатах и медицинских кабинетах температура воздуха ниже нормы.

- Кроме этого отдельное оборудование больницы, предназначенное для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе несовершеннолетним, не использовалось, - сообщает Прокуратура Пермского края.

Главному врачу больницы внесено представление.