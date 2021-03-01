Новых заболевших коронавирусом выявили в 29 территориях Пермского края

- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По результатам исследований Роспотребнадзора, заболевшие коронавирусом за сутки обнаружены в 29 территориях региона.

Традиционно на первом месте по количеству заболевших - Пермь. Здесь выявили 69 человек с COVID-19. На втором месте – Добрянский городской округ, где коронавирус подтвердился у 13 человек. Третье место занял Октябрьский городской округ с 12 заболевшими.

В Чернушинском городском округе инфекция подтвердилась у 10 прикамцев, в Осинском городском округе – у 8. По 7 инфицированных выявлено в Березниках и Пермском муниципальном районе, по 6 – в Александровском и Бардымском муниципальных округах. По 5 случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Кизеле, Карагайском муниципальном округе, а также в Лысьвенском и Чусовском городских округах. В Чайковском, как и в Куединском муниципальном округе коронавирус диагностирован у 4 человек.

По 3 новых заболевших выявлено в Губахе, Кунгуре и Горнозаводском городском округе. Еще по 2 жителя с инфекцией обнаружено в Кунгурском муниципальном районе, Уинском муниципальном округе, Красновишерском и Соликамском городских округах.

Помимо этого, по одному заболевшему зафиксировано в семи территориях Пермского края. Это Кудымкар, Гайнский муниципальный округ, а также Гремячинский, Ильинский, Краснокамский, Нытвенский и Оханский городские округа.

За минувшие сутки в регионе выявили 190 новых случаев коронавирусной инфекции: 41 человек проходит лечение в больницах, 149 – амбулаторно на дому. С начала пандемии в крае ковид выявили уже у 47 031.

Кстати, в Пермь привезли еще одну партию вакцины от коронавируса. 4700 комплектов уже распределены по медучреждениям. Всего за время массовой вакцинации в регион поступило уже 70 662 комплекта «Cпутник V».