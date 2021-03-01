В двух пермских больницах установят новые компьютерные томографы

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В клинической больнице имени Тверье и городской клинической больнице имени Гринберга установят новые немецкие томографы.

Компьютерные томографы производства компании Siemens купили за 100 миллионов рублей. Деньги на медоборудование изыскали из средства регионального бюджета. Планируется, что диагностические исследования на новом оборудовании начнут проводить уже во втором квартале этого года.

Главный врач больницы имени Гринберга Сергей Наумов объяснил, что новое оборудование в том числе позволит проводить диагностику коронавируса в амбулаторных условиях.

«Мы получим модульный компьютерный томографический комплекс для диагностики и лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в Кировском районе нет томографа для диагностики респираторных заболеваний в амбулаторных условиях. Его установка вместе с открытием амбулаторного центра позволит охватить нужное количество пациентов – обеспечить глубокую диагностику органов дыхания, оценить степень тяжести заболевания и назначить адекватное лечение», – подчеркнул главврач.