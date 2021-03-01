В Пермский край привезли еще 4700 комплектов вакцины от коронавируса

Фото: permkrai.ru

Еще одну партию двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции доставили в Пермь 1 марта. В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что 4700 привезенных комплектов распределены между медорганизациями, участвующими в иммунизации населения

- Сегодня, 1 марта, медучреждения начнут получать комплекты вакцины из этой партии для вакцинирования жителей, - заявили в Минздраве.

Всего за время массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило уже 70662 комплекта «Cпутник V». В это число включены поставки в Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства России (ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА») вакцины на 1200 человек.

Иммунизация двухкомпонентной вакциной проводится добровольно, по предварительной записи через регистратуры поликлиник, а также через сайты Госуслуги и k-vrachu.ru.

Привиться от COVID-19 может любой житель края, не болевший коронавирусом за последние полгода и не имеющий противопоказаний. Привитым пермякам рекомендуют заполнять дневник самонаблюдения в личном кабинете на портале Госуслуг. После введения второго компонента там можно будет получить электронный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19.

Кстати, пермские эпидемиологи рассказали, что эпидемия ОРВИ и гриппа обошла Пермский край стороной и объяснили, как это получилось.