Ужас, кровь и слезы: празднование дня рождения закончилось трагедией для молодых супругов из Пермского края

Убитый Александр. Фото из социальных сетей

Празднование дня рождения обернулось настоящей трагедией для супружеской пары из Пермского края.

Вечером 26 февраля 30-летнего Александра и его 26-летнюю супругу Елену общие друзья пригласили в сауну, отметить день рождения. Собралось много друзей, ребята общались, веселились, отдыхали. В какой-то момент Александр с Леной начали ссориться. Мужчина ударил женщину, а в ответ получил удар ножом.

- Мужчина скончался на месте происшествия до приезда врачей, - рассказал руководитель следственного отдела по городу Чусовому Виталий Игнатенко. - Женщина задержана. Сейчас решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.

Что послужило причиной рокового поступка Елены сейчас выясняют следователи. Но знакомые погибшего говорят, что ссора произошла на почве ревности.

«Празднование дня рождения закончилось не радостными улыбками собравшихся, а ужасом, кровью и слезами», - рассказала знакомая погибшего.

По словам знакомых, у супругов осталось двое детей, Мужчину похоронят 3 марта в родном городе.

*Имя супруги Александра изменено.

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