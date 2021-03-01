В 2 года девочка вести 7.5 кг.

Кате Ляшковой из Пермского края 2 года, но весит сейчас девочка, как полугодовалый малыш. Из-за врожденных патологий первые месяцы жизни девочка провела в больницах и не видела свою семью - родителей и старших сестер. Затем малышка стала подопечной фонда «Дедморозим» и теперь на собранные благотворителями средства у Кати есть медицинское оборудование для жизни дома.

- Сейчас жить обычной жизнью девочке мешают проблемы с питанием, - говорят специалисты «Дедморозим». - В 2 года Катя весит словно полугодовалый малыш. Шесть раз в день маме Карине нужно кормить дочку специальной лечебной смесью «Нутризон». Девочка не может кушать самостоятельно, поэтому на каждый прием пищи нужен зонд - это трубочка, через которую смесь поступает в организм.

Закупать такое питание и расходные материалы для его введения - очень дорого для семьи Ляшковых. Но кроме смеси Катя ничего не может кушать. «Нутризон» возможно получить за счет бюджета, и сейчас в этом помогают специалисты «Дедморозим». Но пока идут бюрократические процессы, жизненно важно иметь дома запас питательной смеси.

«Сейчас Катя весит около 7,5 килограммов — это очень мало для ребенка в 2 года. Важно внимательно следить за набором веса девочки. Чтобы Катя постепенно крепла, нужно кормление «Нутризоном», говорит врач Службы качества жизни Юлия Порхачёва.

Помимо лечебной смеси, Кате нужен запас расходных материалов для трахеостомы и аспиратора, которые помогают ей дышать. Общая сумма, необходимая для питания Кати - 254 817 рублей. Это огромная сумма для многодетной семьи из Пермского края.

Узнайте, как помочь семье Кати здесь.