"Спектакль будет заменен". В Пермском театре оперы и балета произошла авария

В театре прорвало трубу отопления Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

В пермском театре оперы и балета имени Чайковского прорвало трубу отопления. Горячая вода залила костюмерный цех. В связи с этим один из спектаклей будет заменен.

- Из-за аварии в системе отопления, в результате которой пострадали мужские костюмы для спектакля «Евгений Онегин», 21 марта будет исполнена опера «Царская невеста», - рассказали в пресс-службе театра. - Билеты, купленные ранее, действительны. Однако если зрители захотят их вернуть, то сделать это можно либо в кассе, либо онлайн.

Будет ли восстановлен "Евгений Онегин", пока неизвестно - костюмы "вернуть к жизни" невозможно.

Причиной аварии стали сильный мороз и изношенность коммуникаций в театре.

Ранее мы писали о том, что в театре оперы и балета имени Чайковского готовится премьера «Кармен».