Два многофункциональных открытых стадиона построят в Прикамье благодаря нацпроекту

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

Средства для оснащения двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) - 40 миллионов рублей - получит из федерального бюджета Пермский край. Заниматься спортом на них можно будет круглый год.

По данным сайта губернатора и правительства Пермского края, это будут многофункциональные стадионы – в каждом спорткомплексе появится футбольное поле с искусственным покрытием и зонами для занятий бегом и прыжками, хоккейная коробка с резиновым покрытием, которая летом будет использоваться для игры в волейбол и баскетбол. Для болельщиков предусмотрят сборно-разборные трибуны на 100 мест. В помещения под этими трибунами можно будет хранить спортинвентарь.

Как сообщили в краевом Минспорта, средства на приобретение оборудования для спорткомплексов Прикамью выделят в рамках национального проекта «Демография». Муниципалитетам придется побороться за право разместить их у себя. Муниципальные образования, которые определят путем конкурсного отбора, должны за свой счет подготовить земельные участки и обеспечить монтаж оборудования.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость развития спортивной инфраструктуры в территориях края.

- Для того чтобы росла популярность массового спорта, необходимо предоставить возможность жителям всех муниципалитетов без исключения заниматься на новых, современных площадках, - отмечал глава региона.

- Это будут полноценные универсальные спортивные объекты, на которых можно будет проводить занятия пор физкультуре, а также выполнять нормативы ГТО, организовывать соревнования по легкой атлетике и игровым видам спорта, - отметила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

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Также в этом году в рамках нацпроекта начнется масштабная реконструкция стадиона «Россия» в Краснокамске – на эти цели получено 40 миллионов рублей. Кроме того, продолжится возведение малых спортивных комплексов для выполнения нормативов ГТО. До конца года их оборудуют в 5 муниципальных образованиях края. Как известно, согласно нацпроекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным, к 2024 году доля жителей страны, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55%. Новая Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ, утвержденная в ноябре 2020 года, предполагает, что через 10 лет в занятия физкультурой и спортом должны быть вовлечены 70% россиян.