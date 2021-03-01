МЧС: На Пермский край надвигаются снегопады

В Прикамье возможен сильный снег. Фото: архив "КП"

На Пермский край надвигаются снегопады, об этом сообщает региональное МЧС. Ведомство предупреждает жителей, что в ближайшее время пойдет сильный снег, на дорогах ожидается гололед.

По данным синоптиков, в течение дня 2 марта на территории Прикамья будет облачная погода. Ночью по северу края ожидается снег, по югу местами – небольшой снег. Днем местами возможен сильный снег. Ночью в Прикамье будет до –16…– 21°, днем до -6…-11°. Ветер южный до 9-14 метров в секунду.