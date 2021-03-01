«Захлебнулся в ванной?» В квартире в Пермском крае нашли тело 29-ленего парня

Погибший Александр. Фото со страницы в социальной сети

В субботу, 27 февраля, в одной из квартир по проспекту Победы в Лысьве нашли труп 29-летнего Александра. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что видимых следов насилия на теле погибшего не обнаружено.

- По данному факту проводится проверка, устанавливается причина смерти, - добавили в МВД.

Друзья погибшего молодого человека опубликовали пост скорби в соцсетях, где просят всех неравнодушных оказать материальную помощь, чтобы проводить погибшего в последний путь.

«У него остался один отец. Никто даже не может помочь средствами на отпевание, на машину, которая поедет до кладбища. Пожалуйста, помогите, кто может», - написала подруга погибшего.

Один из близких знакомых Александра сообщил, что его тело нашли в ванной.

«Он захлебнулся», - сказал знакомый.