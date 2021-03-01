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Общество

Число заболевших коронавирусом за сутки в Пермском крае уже меньше 200

Всего заболевших COVID-19 с начала пандемии более 47 тысяч
Анна Маркова
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С начала пандемии в крае ковид выявили уже у 47 031.

С начала пандемии в крае ковид выявили уже у 47 031.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за сутки выявили 190 новых случаев коронавирусной инфекции. Несколько дней подряд число заболевших держится меньше двухсот.

По информации Роспотребнадзора 41 человек проходит лечение в больницах, 149 – амбулаторно на дому. С начала пандемии в крае ковид выявили уже у 47 031.

Из нового числа заболевших больше всего в возрасте 50-64 – их 113 человек, также среди заболевших 5 детей.

Кстати, в Пермь привезли еще одну партию вакцины от коронавируса. 4700 комплектов уже распределены по медучреждениям.

Всего за время массовой вакцинации в регион поступило уже 70 662 комплекта «Cпутник V».

Коронавирус в Перми и Пермском крае