Число заболевших коронавирусом за сутки в Пермском крае уже меньше 200

С начала пандемии в крае ковид выявили уже у 47 031. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за сутки выявили 190 новых случаев коронавирусной инфекции. Несколько дней подряд число заболевших держится меньше двухсот.

По информации Роспотребнадзора 41 человек проходит лечение в больницах, 149 – амбулаторно на дому. С начала пандемии в крае ковид выявили уже у 47 031.

Из нового числа заболевших больше всего в возрасте 50-64 – их 113 человек, также среди заболевших 5 детей.

Кстати, в Пермь привезли еще одну партию вакцины от коронавируса. 4700 комплектов уже распределены по медучреждениям.

Всего за время массовой вакцинации в регион поступило уже 70 662 комплекта «Cпутник V».