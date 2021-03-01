Число заболевших коронавирусом за сутки в Пермском крае уже меньше 200

С начала пандемии в крае ковид выявили уже у 47 031.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Пермском крае за сутки выявили 190 новых случаев коронавирусной инфекции. Несколько дней подряд число заболевших держится меньше двухсот.
По информации Роспотребнадзора 41 человек проходит лечение в больницах, 149 – амбулаторно на дому. С начала пандемии в крае ковид выявили уже у 47 031.
Из нового числа заболевших больше всего в возрасте 50-64 – их 113 человек, также среди заболевших 5 детей.
Кстати, в Пермь привезли еще одну партию вакцины от коронавируса. 4700 комплектов уже распределены по медучреждениям.
Всего за время массовой вакцинации в регион поступило уже 70 662 комплекта «Cпутник V».