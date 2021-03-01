В Пермском крае вспоминают погибших в Чечне десантников . Фото: архив "КП"

Денис Александрович Трегубов, Юрий Николаевич Ляшков, Алексей Валерьевич Кирьянов – посмертно удостоены звания «Кавалер Ордена Мужества». 20 лет в горах Аргунского ущелья в Чечне в составе 6-ой роты 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ, погибли 84 бойца, в их числе три наших земляка.

Они до последнего вели схватку с боевиками Хаттаба за безымянную высоту. Девяносто наших бойцов сражались с 2,5 тысячами боевиками, уничтожили 700 из них.

1 марта в городах, где родились и выросли герои – Чердыни, Чусовом и Чайковском – проходят уроки мужества, митинги памяти, возложения цветов к их могилам, бюстам, спортивные мероприятия памяти героев.

Весной прошлого года в регионе были открыты три бюста в честь 20-летия со дня подвига воинов-десантников 6-й роты. Мемориалы установлены в родных городах героев.