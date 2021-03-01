«Уралкалий» отчитался о показателях за 2020 год

Фото: «Уралкалий»

Благоприятная рыночная конъюнктура сказалась на производственных показателях промышленного гиганта ПАО «Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калия, в минувшую пятницу опубликовал финансовую отчетность и производственные итоги за 2020 год.

Так, по сравнению с предыдущим годом, объем производства вырос на 2% и составил 11,3 млн тонн хлористого калия. Объем продаж увеличился на 30% и составил 12,7 млн тонн хлористого калия. Увеличение объемов продаж калийных удобрений в 2020 году относительно 2019 года обусловлено, в основном, восстановлением спроса и благоприятной конъюнктурой на мировом калийном рынке.

Вторая половина 2020 года характеризовалась ростом цен на калий на ключевых спотовых рынках в силу благоприятных погодных условий, доступности удобрений и стабильного спроса. Объем поставок на рынок РФ в 2020 году составил 2,6 млн тонн, что на 8,7% выше уровня 2019 года, что обусловлено преимущественно увеличением поставок в адрес сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Фото: «Уралкалий»

Согласно оценкам компании, в 2020 году объем мировых поставок калийных удобрений вырос до 67 млн тонн по сравнению с 64 млн тонн в 2019 году.

- 2020 год, в целом, характеризовался постепенным восстановлением спроса на хлористый калий на большинстве ключевых рынков, что, в свою очередь, оказало позитивное влияние на ценообразование в конце отчетного периода, - отметил Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук. - Мы оптимистично настроены в отношении развития калийной отрасли в 2021 году и полагаем, что положительная рыночная конъюнктура сохранится как в ближайшей, так и в среднесрочной перспективе.

Ожидается, что по итогам 2021 года мировой спрос на калий сохранится на высоком уровне на фоне его доступности, благоприятных климатических ожиданий и позитивных ожиданий по основным сельскохозяйственным культурам, объем поставок может вырасти до 68-69 млн тонн.